NBA'de Pistons forması giyen Griffin ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Pistons forması giyen Griffin ameliyat edildi - Son Dakika Spor

NBA'de Pistons forması giyen Griffin ameliyat edildi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Detroit Pistons'ın all-star forveti Blake Griffin, dizinden ameliyat edildi.

NBA'de Pistons forması giyen Griffin ameliyat edildi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Detroit Pistons'ın all-star forveti Blake Griffin, dizinden ameliyat edildi.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 19 maçta takımını yalnız bırakan Griffin, parkelerden bir süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Griffin, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 30 yaşındaki basketbolcunun dönüş tarihinin belirsiz olduğu paylaşıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise 6 kez all-star seçilen oyuncunun, sezonu kapattığı öne sürüldü.

Kariyerinde 21,7 sayı, 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan Griffin, bu sezon maç başına 15,5 sayı ve 4,7 ribaunt üretti.

Amerika Birleşik Devletleri, Detroit Pistons, Blake Griffin, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi
Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz

Son Dakika Haberleri
01:56 Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı! - Son Dakika Spor
01:11 Blake Griffin sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:06 Sadio Mane'ye büyük onur! - Son Dakika Spor
01:06 Adanaspor, Çin'den golcü transfer yaptı! Pa Amat Dibba... - Son Dakika Spor
01:02 Futbol: İngiltere Lig Kupası - Son Dakika Spor
00:39 Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Son Dakika Spor
23:40 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 06:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Pistons forması giyen Griffin ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]