NBA'de Raptors, galibiyet serisini 15 maça çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Raptors, galibiyet serisini 15 maça çıkardı - Son Dakika Spor

NBA'de Raptors, galibiyet serisini 15 maça çıkardı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 137-126 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 15 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'de Raptors, galibiyet serisini 15 maça çıkardı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 137-126 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 15 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Timberwolves'u 11 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 40. galibiyetini elde etti.

Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 15 maça çıkaran Raptors'ta, Pascal Siakam 34 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Kyle Lowry 27 sayı, 11 asist, Ogugua Anunoby de 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk ekipte Karl-Anthony Towns 23 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell 22 sayılık performans sergiledi.

Ersanlı Bucks, Kings'i sahasında mağlup etti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Sacramento Kings'i 123-111 yendi.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Bucks'ta Khris Middleton 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Eric Bledsoe 28 sayı, Brook Lopez 20 sayıyla oynadı. 24 dakika süre alan Ersan İlyasova 7 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Harrison Barnes'in 23 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Kings'te ise De'Aaron Fox 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

Sonuçlar

Orlando Magic- Atlanta Hawks: 135-126

Detroit Pistons- Charlotte Hornets: 76-87

Indiana Pacers- Brooklyn Nets: 105-106

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 137-126

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 123-111

Dallas Mavericks- Utah Jazz: 119-123

Denver Nuggets- San Antonio Spurs: 127-120

Golden State Warriors- Miami Heat: 101-113

Los Angeles Lakers- Phoenix Suns: 125-100

Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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