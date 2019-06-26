Son Dakika Haberleri: Ne biliyorsun: Laurent Koscielny vs Mesut Ozil
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Ne biliyorsun: Laurent Koscielny vs Mesut Ozil

1 saat önce

Arsenal'in yıldız oyuncuları Mesut Özil ve Laurent Koscieln Avrupa Ligi finali öncesi ''Ne biliyorsun?'' yarışmasında kozlarını paylaştı.

Arsenal'in yıldız oyuncuları Mesut Özil ve Laurent Koscieln Avrupa Ligi finali öncesi "Ne biliyorsun?" yarışmasında kozlarını paylaştı.
Ne biliyorsun: Laurent Koscielny vs Mesut Ozil
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:06 
Avrupa, Mesut Özil, Arsenal, Spor
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