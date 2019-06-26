Ne biliyorsun: Laurent Koscielny vs Mesut Ozil
1 saat önce
Arsenal'in yıldız oyuncuları Mesut Özil ve Laurent Koscieln Avrupa Ligi finali öncesi ''Ne biliyorsun?'' yarışmasında kozlarını paylaştı.
Arsenal
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:06
'in yıldız oyuncuları Mesut Özil
ve Laurent Koscieln Avrupa
Ligi finali öncesi "Ne biliyorsun?" yarışmasında kozlarını paylaştı.
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