"Ne KKTC ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bayrağın, bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ne KKTC bayrağını ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz." dedi.

Başbakan Tatar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Gazimağusa'ya bağlı Akdoğan Köyü'nde bulunan ve geçen hafta bir Rum provokatör tarafından Türk bayrağının çalındığı Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nu ziyaret etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, bir ayin dolayısıyla Güney Rum Kesimi'nden gelen gruptan bir kişinin, okulun direğindeki Türk bayrağını ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafını çaldığını söyledi.

Okulu ziyaret ederek bu olayı kınadıklarını vurgulayan Tatar, "Alınan bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanımızın resmini iade ediyoruz. Biz kendi değerlerimize, bayrağımıza ve KKTC'nin hassasiyetlerine sahip olma adına bu mesajı veriyoruz." dedi.

"Biz her zaman Kıbrıs'ta bir anlaşma ve barıştan yanayız"

Tatar, "Bayrağımız, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolüdür, KKTC'nin varlığının bir simgesidir. Dolayısıyla ne KKTC bayrağını ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz." diye konuştu.

Bölge ve KKTC halkının olaya büyük tepki gösterdiğini anımsatan Tatar, "Biz her zaman Kıbrıs'ta bir anlaşma ve barıştan yanayız ama KKTC'nin değerlerine ve bayrağımıza asla başkalarının bu şekilde hakaret etmesini kabul etmeyiz." dedi.

Başbakan Tatar, Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet'e bir Türk bayrağı takdim ederek, "Bayraklarımızı getirdik, sizlere tekrar iade ediyoruz. Gönderde KKTC ve Türk bayrağının beraber dalgalanması en büyük temennimizdir." diye konuştu.

Başbakan Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, daha sonra sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Akdoğan'daki bayrak krizi

KKTC'nin izniyle 8 Eylül tarihinde Akdoğan Köyü'nde bulunan Panagia Kilisesi'nde Rumlarca düzenlenen ayine katılan Savvas Koulendoru isimli Rum provokatör, kilisenin yakınındaki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın fotoğrafını çalmıştı.

KKTC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın failinin Koulendoru olduğunun tespit edildiği ve hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığı belirtilmişti. Açıklamada, KKTC makamlarının Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde bir girişimde bulunarak, çalınan Türkiye bayrağı ve Denktaş'ın fotoğrafının KKTC'ye ivedilikle iade edilmesi talebinde bulunulduğu bildirilmişti.

KKTC yönetimi, ayrıca, Koulendoru'nun iadesini de talep etmişti.