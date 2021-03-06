Nebahat Çehre: Benim kürküm büyükbaş

Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Doktora geldiğini söyleyen Nebahat Çehre, 'Randevum vardı ama erken gelmişim. Zaman geçirmek için dolaşıyorum. Evde kapalı kalmaktan stres yapıyorum. Onun için kontrole geldim" dedi. Muhabirlerin "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?" sorusuna "Kısmen kürk" diye cevap verdi.

HAYVANLARIN KESİLMESİNİ İSTEMEM

Çehre " Eti için kesilmiş büyükbaş hayvanın derisinden yapılan bir kürk bu. Ben sırf kürkü için kesilen hayvandan elde edilen ceket ya da mantoyu asla giymem. Kürk almak yerine ihtiyacı olanlara yardım dağıtırım. Hayatta adak dışında hiçbir hayvanın kesilmesini istemem" dedi.

KENDİ TERCİHİ

Nebahat Çehre, Bülent Ersoy'un kürk tutkusu için de "Bu da onun kendi tercihi. Çok fazla sıkıştırmak doğru değil" açıklamasını yaptı"

Öte yandan Bülent Ersoy, 4 yıldır kürk almadığını iddia etmişti