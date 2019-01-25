Son Dakika Haberleri: Necla Teyzenin İmdadına Başkan Akgün Yetişti

Necla Teyzenin İmdadına Başkan Akgün Yetişti

3 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, maddi durumu iyi olmayan bir vatandaşın daha yardımına koştu.

Necla Teyzenin İmdadına Başkan Akgün Yetişti, System.String[]
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, maddi durumu iyi olmayan bir vatandaşın daha yardımına koştu.

Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde torunu ile birlikte yaşayan ve maddi zorluklar çeken Necla Kargı'ya Büyükçekmece Belediyesi sahip çıktı.

Bütün ihtiyaçları karşılandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Necla Kargı'nın evine iki çekyat, ev tekstili, giyim, kömür ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerini götürerek yaşlı kadına teslim etti. Ayrıca Necla Kargı'ya maddi yardımda da bulunuldu. Daha önce yardım talebinde bulunduğu her yerden eli boş döndüğünü belirten Necla Kargı, "Soğuk kış günlerinde torunum ile birlikte çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyorduk. Bize bu zor zamanımızda yardım eli uzatan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Mutlu bir yaşam sürdürmesi bizim önceliğimizdir"

İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak maddi sıkıntı çeken ailelerimizi tespit ederek gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz. Necla teyzemizin zor şartlar altında yaşadığını öğrenince Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz hemen evine giderek ihtiyaçlarını belirledi. Aynı gün içinde de kendilerine ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri teslim ettik. Bundan sonra Necla teyzemiz rutin olarak ziyaret edilecek ve her türlü ihtiyacı tarafımızdan karşılanacaktır. İnsanlarımızın mutlu bir yaşam sürdürmesi bizim önceliğimizdir" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Kargı, Hasan Akgün, Büyükçekmece, Güncel
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