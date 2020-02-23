Neden beni seçmiyorsunuz - Son Dakika
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Neden beni seçmiyorsunuz

6 saat önce

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde yarışan "Ahlat Ağacı" filminde rol alan oyuncu, ünlü yönetmenle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

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Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde yarışan "Ahlat Ağacı" filminde rol alan oyuncu, ünlü yönetmenle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. Ceylan'ın kendisinin rol aldığı "Çehov" adlı tiyatro oyununu izlemeye geldiğini belirten Yıldırımlar şöyle konuştu: "Nuri Bilge Ceylan, 'Çehov' oyunumu izlemeye geldiğinde 'Film çekeceğim, kalabalık cast'ı seçmek zorundayım' dedi, ben de 'Neden beni seçmiyorsunuz?' diye sordum. Bir hafta sonra beni deneme çekimine çağırdı ve oynadım. İyi ki sormuşum."

Nuri Bilge Ceylan, Ahlat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:23 
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