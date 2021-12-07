"Nehir kenarında at kesiliyor" ihbarıyla jandarma harekete geçti - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında 8-10 kişilik grubun at kestiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, Engin H. (37), jandarma ekiplerine 40 atı farklı illerden TIR ile Arifiye ilçesine getirdiğini, atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi.

ARAÇTA KASAP ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Engin H.'nin yanında akrabalarının da olduğu görülürken, bir araçta yapılan aramada ise bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletlerinin bulunduğu tespit edildi.

ATLAR PERİŞAN HALDE BULUNDU

Ayrıca bölgedeki atlardan 5'inin yerde yattığı ve ölmek üzere olduğu, sağ olanlarının ise bakımsız olduğu görüldü.

SORUŞTURMA VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Konu ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, soruşturma başlatıldı. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem başlatıldı.