Son Dakika Haberleri: Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler
Son Dakika Güncel Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler - Son Dakika

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

6 saat önce

GEDİZ Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü.

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler, System.String[]

GEDİZ Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalarından su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Nehir kenarında toplananlar, balıkları çuval ve kasalara koyarak evlerine taşıdı.

Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisi bölümünde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, kaymakamlık ile tarım ve orman ilçe müdürlüğüne bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü.

Bölge halkından Mahmut Şen, "Her yıl yağışlardan önce Gediz Nehri'nde suyun azalması ve yağmurların aniden bastırmasıyla nehri besleyen derelerden bol miktarda alüvyon ve milli toprak akıyor. Bu olay da suyun içerisinde havasızlığa sebep olmakta. Balıklar ölmeden bizler de tüketmek için yakalayıp, evlerimize götürüyoruz" dedi.

Turgutlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere nehrin 10 kilometrelik bölümündeki çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri aldı. Kaymakam Ali Yılmaz ise gerekli incelemelerin yapılacağını kaydetti.


Gediz Nehri, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]