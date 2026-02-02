Nene Üst Üste 2 Maçta Gol Attı

Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, ligde üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Nene, 61. dakikada Musaba'nın yerine dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo'nun pasında fileleri havalandırdı. Nene, bu golle ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da gol sevinci yaşayan kanat oyuncusu, üst üste 2 maçta da takımı adına gol kaydetti. - KOCAELİ