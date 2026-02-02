Nepal'de Sahte Kurtarma Operasyonları: 6 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Nepal'de Sahte Kurtarma Operasyonları: 6 Kişi Gözaltında

02.02.2026 13:33
Nepal'de 6 kişi, sahte dağ kurtarma operasyonlarıyla 20 milyon dolardan fazla kazanmakla suçlandı.

Güney Asya ülkesi Nepal'de, Himalayalar'da bulunan dağlarda "sahte kurtarma operasyonları" düzenleyerek milyonlarca dolar kazanç sağlamakla suçlanan 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nepal Merkezi Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, üç farklı turizm ve dağ kurtarma şirketinde görevli 6 kişinin, 2022-2025 yılları arasında bölgedeki dağlarda düzenledikleri "sahte kurtarma operasyonları" kapsamında yaklaşık 20 milyon dolarlık kazanç elde ettiklerinin belirlendiği belirtildi.

Şirketlerden birinin bildirdiği 1248 kurtarma operasyonunun 171'inin sahte olduğu ve bunun 10 milyon dolardan fazla haksız ödemeye yol açtığı aktarılan açıklamada, 471 kurtarma talebinden 75'i sahte olan bir diğer şirketin 8 milyon dolar kazanç sağladığı, üçüncü şirketin ise 71 sahte talep aracılığıyla 1 milyon dolardan fazla ödeme aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, uluslararası sigorta şirketlerine, helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarına ait yolcu ve kargo listeleri, tıbbi faturalar ve hastane raporları dahil çok sayıda sahte belge gönderdikten sonra elde ettikleri parayı kendi hesaplarına geçirmekle suçlanan şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Her yıl çok sayıda dağcı, Nepal'e gelerek Himalayalar'ın en yüksek zirvelerine tırmanıyor. Yorgunluk, zorlu hava koşulları ya da sağlık sorunları nedeniyle mahsur kalan dağcılar, yüksek maliyetli helikopter uçuşları aracılığıyla kurtarılıyor.

Kaynak: AA

