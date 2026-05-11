Nermin Yıldırım Kara’dan Arsuz’da vatandaş ziyareti

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Arsuz ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında vatandaşlarla buluştu. Arsuz İlçe Başkanı Necdet Kıyılı, ilçe yöneticileri ve kadın kolları temsilcilerinin de katıldığı programda, Üçgüllük Mahallesi’nde yaşayan Semih Satmaz ve ailesi ziyaret edildi. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri dinlendi.

VATANDAŞLARLA SAMİMİ SOHBETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaret programı boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, mahalle sakinleriyle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle bölgesel ihtiyaçlar, yerel hizmetler ve Hatay’ın yeniden yapılanma süreci üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ziyarette, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmanın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından önemli olduğu ifade edildi.

“HATAY İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve beraberindeki heyet, Hatay’ın her ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti. Arsuz ve Hatay için çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini ifade eden heyet, vatandaşların beklenti ve taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafları çekilirken, vatandaşlar da yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber: Hüseyin Zorkun