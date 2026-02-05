Neşet Ertaş Tekirdağ'da Anıldı - Son Dakika
Neşet Ertaş Tekirdağ'da Anıldı

05.02.2026 16:39
Tekirdağ'da öğrenciler, Neşet Ertaş'ın eserleriyle düzenlenen konserle onu andı.

TÜRK Halk müziğinin unutulmaz isimlerinden, 'Bozkırın Tezenesi' olarak anılan Neşet Ertaş, Tekirdağ'da lise öğrencileri tarafından düzenlenen konserle anıldı.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla okulun konferans salonunda bir program düzenledi. Öğrencilerden oluşturulan koro, yaklaşık 5 aylık hazırlık sürecinin ardından sahne aldı. Öğrenciler konserde Ertaş'ın 'Ah Yalan Dünya', 'Gönül Dağı', 'Yolcu', 'Neredesin Sen' adlı eserlerinin de yer aldığı türküleri seslendirdi. Duygulu anların yaşandığı konserde öğretmenler ve veliler de zaman zaman türkülere eşlik ederek etkinliğe renk kattı.

Okulun müzik öğretmeni İsmail Erçin, "Biz bu okulda kendi kültürümüzü, zaten Türk'e ait olan bir konsepti biz bugün Neşet Ertaş'la bir daha olgunlaştırmak istedik. O hazineye çocuklarımızın yönlenebilir hale gelmesi için kazıdık ortaya çıkardık. Bugün böyle bir program sunmak istiyoruz. Umarım çocuklarımız bu kültürden etkilenirler, bizim zaten misyonumuz görevimiz bu. Çocukları derslerinden alı koymadan, öğle yemeklerinden feragat ederek bir dönem boyunca hazırlandığımız bir program" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA

