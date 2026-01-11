Nesine 2. Lig Maçları Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Nesine 2. Lig Maçları Tamamlandı

11.01.2026 17:30
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 20 ve 18. hafta maçları oynandı; Menemen FK maçı oynanmadı.

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 20'nci, Kırmızı Grup'ta da 18'inci hafta bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Bursaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)

Mardin 1969 Spor-Muşspor: 0-3

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-1

Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Beyaz Grup:

Adana 01 FK-Size Çimento Elazığspor: 4-0

Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu: 0-1

Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor: 1-1

Kepezspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Bucaspor 1928-Karaman FK: 5-0

Beykoz Anadoluspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-4

Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Kaynak: AA

Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

