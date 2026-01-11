Nesine 2. Lig Maçları Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 20'nci, Kırmızı Grup'ta da 18'inci hafta bir maç dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'taki Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Bursaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)
Mardin 1969 Spor-Muşspor: 0-3
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-1
Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Beyaz Grup:
Adana 01 FK-Size Çimento Elazığspor: 4-0
Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu: 0-1
Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor: 1-1
Kepezspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Bucaspor 1928-Karaman FK: 5-0
Beykoz Anadoluspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-4
Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü: 0-2
