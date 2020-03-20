Nesli tükenmekte olan canlılar için Güney Afrika'da 'Nuh'un Gemisi' inşa edilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nesli tükenmekte olan canlılar için Güney Afrika'da 'Nuh'un Gemisi' inşa edilecek - Son Dakika Dünya

Nesli tükenmekte olan canlılar için Güney Afrika'da 'Nuh'un Gemisi' inşa edilecek

6 saat önce

Nesli tükenmekte olan canlıların korunacağı Nuh'un Gemisi Güney Amerika'da inşa edilecek. Son teknoloji ile kurulacak devasa tesisin 5,5 milyar dolara mal olması öngörülüyor.

Nesli tükenmekte olan canlılar için Güney Afrika'da 'Nuh'un Gemisi' inşa edilecek, System.String[]

İlüstrasyonlar Jurassic Park filminde dinozorların bulunduğu kompleksi andırıyor. Güney Afrika'da inşa edilmesi planlanan bu yer modern bir Nuh gemisi.


Adı da zaten tam da bu nedenden ötürü 'Nuh'un Gemisi' olarak kondu. Amacı dünyada nesli tükenmekte olan her bitki ve canlıdan birkaç adedi güvenli şekilde korumak.

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Jurassic Park, Güney Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:43 

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