Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı - Son Dakika
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

02.12.2025 17:24
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile bir anlaşma için yapmak için şartlarını açıkladı. Netanyahu, Suriye'nin güneyinde ve Şam çevresinde silahsızlandırma isteğini dile getirirken, İsrail ordusunun belirli bölgelerde kalmaya devam edeceğini de vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürdü.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.

"SURİYELİLERLE ANLAŞMAYA VARMAK MÜMKÜN"

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.

"İŞGAL ETTİĞİMİZ BÖLGELERDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    LANETLER OLSUN İTİSRAİL'E VE ONLARI SEVENLERE VE ONLARI DESTEKLEYENLERE LANETLER OLSUN İNŞALLAH 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:59
