Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'nda!

21.01.2026 10:42
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın kurduğu Gazze Barış Kurulu'na katılacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, dünya liderlerinden oluşacak olan Gazze Barış Kurulu'nun bir üyesi olacak" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde barış planı kapsamında kurduğu Gazze Barış Kurulu'nun üyeleri belli olmaya devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın kurula katılma davetini kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, dünya liderlerinden oluşacak olan Barış Kurulu'nun bir üyesi olacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

