Netanyahu Hükümeti Yasa Tasarılarını Geri Çekti

05.11.2025 22:17
İsrail hükümeti, Ultra-Ortodoks partilere olan bağımlılığı nedeniyle çoğunluğu sağlayamadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Ultra-Ortodoks partilerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayınca, aralarında Filistinli tutuklulara idam öngören tasarının da aralarında bulunduğu gündem maddelerini geri çekmek zorunda kaldı.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN İDAMINI ÖNGÖREN YASA TASARISI GERİ ÇEKİLDİ

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisinin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısını ilk okumada oylaması planlanıyordu. Ancak Ultra-Ortodoks Yahudi partilerin desteğini kaybeden iktidar koalisyonu, gerekli çoğunluğa ulaşamayınca tüm yasa tekliflerini gündemden çıkardı.

NETANYAHU'YA DESTEK AZALIYOR

Haberde, iktidar koalisyonunun, Ultra-Ortodoks partilerin desteği olmadan çoğunluğu tekrar sağlayamadığı için Meclis'in gündeminden tüm yasa tasarılarını geri çektiğini ve bunun Netanyahu hükümeti içinde artan iç gerilimleri yansıttığı belirtildi.

Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun bu haftanın başında onayladığı Filistinli tutuklulara idam öngören tasarının bugün Meclis'te ilk oylamaya sunulmasının planlandığı hatırlatılan haberde, hükümetin geri adım atmasıyla Ben-Gvir'in ısrarla savunmasına rağmen tasarının erteleneceği kaydedildi.

İsrail'de aşırı sağcı hükümetin Ultra Ortodoks (Haredi) ortakları, Haredileri askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle hükümetin yasa tasarılarına oy vermeme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'de dindar Yahudilerin (Haredi) orduya alınması konusunda derin anlaşmazlıklar yaşanıyor.

HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) kesimin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.
Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.
Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Hükümet, İsrail, Son Dakika

