Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nda Zaman Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nda Zaman Kazanıyor

Netanyahu, Refah Sınır Kapısı\'nda Zaman Kazanıyor
26.01.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nı açmadan önce daha fazla zaman kazanmayı hedefliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'den gelebilecek ilave baskılar karşısında Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmadan önce daha fazla zaman kazanmayı hedeflediği ifade ediliyor.

ABD yönetimi kapının yeniden açılması için baskılarını artırırken, Netanyahu söz konusu adıma karşı çıkan aşırı sağcı bakanların bu süreci engellediği yönündeki gerekçelerini öne sürmeye çalışıyor.

Her iki tarafı da razı etmeye çalışan Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına karar verdi, ancak bu adımı, İsrail ordusunun İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara bağladı.?

Bu durum, Netanyahu'nun ofisinden gece geç saatlerde yayımlanan ve "Başkan Trump'ın 20 maddelik planının bir parçası olarak, tam bir İsrail denetim mekanizmasına tabi olmak kaydıyla Refah Sınır Kapısı'nın yalnızca yayalar için kısmen yeniden açılmasının kabul edildiği" yönündeki belirsiz açıklamayı daha anlamlı kılıyor.?

Ancak açıklamada operasyonel bir şart da yer aldı. Burada "İsrail ordusu halihazırda Gvili'nin kalıntılarına ulaşmak amacıyla toplanan istihbarat verilerini değerlendirmek üzere odaklanmış bir operasyon yürütüyor. Bu operasyonun sona ermesinin ardından ABD ile varılan anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrailli esirin naaşına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu esirin yeriyle ilgili detayları arabulucularla paylaştıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusunun da bu bilgilere dayanarak Şucaiyye Mezarlığı'nda arama yaptığı belirtilmişti.?

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, bu durumu "Netanyahu'nun eleştirileri hafifletmek amacıyla sınır kapısının açılmasını söz konusu operasyonla ilişkilendirdiği" şeklinde yorumladı.?

Kadosh, "Sınır kapısı Gvili'nin dönmesiyle değil operasyonun sona ermesiyle açılacak. Yani sonuç ne olursa olsun kapı zaten açılacak." değerlendirmesinde bulundu.?

İsrail'in "Walla" haber sitesi ise süreci "zaman kazanma girişimi" olarak niteledi.?

İlgili haberde Gvili'nin yeriyle ilgili bilgilerin yaklaşık bir aydır İsrail'in elinde bulunduğu ancak açıklamanın Refah Sınır Kapısı'na yönelik baskıların arttığı tam da bu dönemde yapılmasının tesadüf olmadığı vurgulandı.

Sınır kapısının çalışma mekanizması nasıl olacak?

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının ardından uygulanacak mekanizma ise şu şekilde olacak:

Gazze'den Mısır'a çıkışlarda İsrail doğrudan fiziki arama yapmayacak. Kimlik kontrolü ve denetimler, Avrupa Birliği (AB) misyonu gözetiminde, Filistin yönetimi adına çalışan ve İsrail güvenlik kurumlarının onayladığı Gazzeli sivil personel tarafından gerçekleştirilecek. İsrail ise denetimi uzaktan yürütecek.

Mısır'dan Gazze'ye girişlerde ise güvenlik denetimi iki aşamalı olacak. İlk aşamada kontroller AB misyonu tarafından yapılacak. Ardından şahıslar, İsrail kontrolündeki bölgede oluşturulan özel bir koridora alınarak burada İsrail güvenlik birimlerince doğrudan aranacak.

Kapının işlem kapasitesine ilişkin ise başlangıçta günde sadece birkaç yüz kişinin geçişine izin verilmesi öngörülüyor.

Aşırı sağcı bakanların itirazı sürüyor

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına şiddetle karşı çıkıyor. ?

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kabine toplantısında kapının açılmasının "büyük bir hata" olacağını ve "yanlış bir mesaj" vereceğini savundu.

ABD'li üst düzey yetkililere göre Washington, İsrail'in iç politikasında dile getirilen bu "şartlı ve muğlak" açıklamalara rağmen Refah Sınır Kapısı'nın bu hafta sonuna kadar açılmasını geri dönülemez bir adım olarak değerlendiriyor.

İsrail, Mayıs 2024'te kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nı o tarihten bu yana kapalı tutarken, kapıdaki tesislerin büyük bölümünün İsrail saldırıları nedeniyle kullanılamaz durumda olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nda Zaman Kazanıyor - Son Dakika

“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt "Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
Gazetecinin sır ölümü Evinde cansız bedeni bulundu Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
Hazal Kaya’dan ilginç çıkış: Daha Tarkan’la tanışmadım Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

16:43
Bir saniye bile düşünmedi Osimhen’den alkış alan hareket
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:26
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
16:16
Oranlar alam veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alam veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
16:12
Kap geldi Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
Kap geldi! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 16:54:15. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nda Zaman Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.