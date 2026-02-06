Netanyahu, Trump'ın İran Kararını Bilmiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi ile yaptığı toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin vereceği nihai kararı bilmediğini söylediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonun haberine göre Başbakan Netanyahu, perşembe gün içinde İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi üyeleriyle gerçekleştirdiği kapalı oturumda, İran'a olası saldırılar ve Umman'da yapılacak müzakereyi ele aldı.

Habere göre ABD ile koordinasyonun "mümkün olan en yüksek seviyede" olduğunu vurgulayan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a ilişkin nihai olarak vereceği kararı bilmediğini belirtti.

Netanyahu, "İran rejiminin çöküşünü getirebilecek kritik bir aşamaya doğru koşulların oluştuğunu" ancak sürecin Tahran'daki mevcut yönetimin devrilmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağından emin olamadığını söyledi.

Komite üyelerine, saldırıya uğramaları durumunda İran'a "çok daha büyük ve sert bir darbe" indirmeye hazır oldukları tehdidinde bulunan Netanyahu, bunun da haziranda düzenledikleri saldırılardan "çok daha büyük ölçekli" olacağını iddia etti.

İsrail basını, güvenlik kabinesinde İran'la artan gerilimin ele alınmadığını öne sürdü

Perşembe gecesi sona eren güvenlik kabinesi toplantısında ise Netanyahu'nun İran konusuna neredeyse hiç değinmediği ileri sürüldü.

İsrail güvenlik kabinesinin ağırlıklı olarak vergi gelirlerine el koyduğu Filistin yönetiminin "mali durumuna" değindiği belirtildi.

Washington ile Tahran arasında Umman'da yapılması planlanan görüşmeden bir gün önceye çekilen güvenlik kabinesi toplantısında, İran'la artan gerilimin ele alınması bekleniyordu.