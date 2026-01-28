Netanyahu: Türk ve Katar askerleri Gazze\'ye gelmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "Türk ve Katar askerlerini Gazze'ye getireceğimiz söyleniyor. Bu da olmayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te basın toplantısı düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki son duruma ve bölgedeki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin konuşan Netanyahu, "Şimdi odaklandığımız iki görev var: Hamas'ın silahlarını etkisiz hale getirmek ve Gazze'yi silah ve tünellerden arındırmak. Başkan Trump ile anlaştığım gibi yalnızca iki ihtimal var: ya bu iş kolay yoldan yapılacak ya da zor yoldan ama her halükarda yapılacak. Şimdi Gazze'nin yeniden inşasına silahsızlandırma olmadan izin vereceğimiz konuşuluyor. Bu olmayacak" diye konuştu.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yakında iki yönlü olarak açılacağını belirten Binyamin Netanyahu, "Kimsenin çıkışını engellemeyeceğiz. Açık erişim olmayacak. İnsanlar çıkacak, insanlar girecek. İsrail tarafından detaylı şekilde kontrol edilecek" dedi.

İsrail başbakanı, günlük kaç yayanın girişine izin verileceğini tam olarak bilmediğini belirterek, tahmini "50 kişi artı aile üyeleri" ifadelerini kullandı.

"İsrail, tüm bölgede güvenlik kontrolünü sürdürecek"

Netanyahu, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulmasına ilişkin, "İsrail, Ürdün Nehri'nden denize kadar tüm bölgede güvenlik kontrolünü sürdürecek. Bu Gazze Şeridi için de geçerlidir" ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Katar ve Türkiye'nin yer almayacağını söyleyen Netanyahu, "Türk ve Katar askerlerini Gazze'ye getireceğimiz söyleniyor. Bu da olmayacak" dedi.

İsrail başbakanı, Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin günlük yönetiminden sorumlu Filistin teknokrat komitesinin yapısından memnun olmadığını belirterek, komiteyi kontrol ettiklerini vurguladı.

"İran, İsrail'e saldırma gibi ciddi bir hata yaparsa daha önce hiç görmediği bir güçle karşılık vereceğiz"

ABD'nin muhtemel saldırısının ardından İran'ın İsrail'e herhangi bir saldırısının sert karşılık göreceğini kaydeden Netanyahu, "İran ekseni toparlanmaya çalışıyor ama buna izin vermeyeceğiz. Eğer İran, İsrail'e saldırma gibi ciddi bir hata yaparsa daha önce hiç görmediği bir güçle karşılık vereceğiz. ABD bizimle sürekli iletişim halinde. Başkan Trump için ne yapacağını veya yapmayacağını söylemek istemiyorum" diye konuştu.

"Urich, Katar hakkında bana tek kelime söylemedi"

İsrail Başbakanı Danışmanı Yonatan Urich'in Katar'dan para alarak Doha için PR kampanyası yürüttüğü iddialarına da cevap veren Netanyahu, "Jonatan Urich, Katar hakkında bana tek kelime söylemedi. Ama ben Katar hakkında konuştum. Katar'ı eleştirdim savaş sırasında. Sözlü olarak saldırdım, çünkü sert eleştirilerim vardı. ve aslında Katar topraklarına da saldırdım. Jonatan Urich ile ne olduğunu bilmiyorum, ama hakimin ne dediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, 7 Ekim 2023 olaylarında sorumluluk alıp almayacağı sorusuna da, "Herkes sorumluluğunu alacak" yanıtını verdi. - KUDÜS