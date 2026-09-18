Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu - Son Dakika
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Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu

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Netanyahu\'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesi yapılan kamuoyu araştırmasında, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon bloğunun çoğunluğu sağlayamadığı görüldü. Ankete göre muhalefet 54, iktidar bloğu ise 50 sandalye kazanırken, hiçbir taraf hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamıyor. Başbakanlık tercihinde ise Gadi Eisenkot yüzde 48 ile Netanyahu'nun önünde yer aldı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamasında, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon bloğunun çoğunluğu elde edemediği görüldü. Anket sonuçlarına göre muhalefet partileri 54, Netanyahu hükümetinde yer alan partiler ise 50 sandalye kazanabiliyor.

HİÇBİR BLOK 61 SANDALYEYE ULAŞAMIYOR

İsrail'in Maariv gazetesi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, 120 sandalyeli Meclis'te hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili sayısına hiçbir siyasi blok ulaşamıyor.

Ankete göre Netanyahu karşıtı partiler toplam 54 sandalye elde ederken, Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonda yer alan partiler 50 sandalyede kalıyor.

FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL EDEN PARTİLERE 12 SANDALYE ÖNGÖRÜLDÜ

Araştırmada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 12 milletvekili çıkarabileceği tahmin edildi.

Her iki ana blokta da yer almayan Yedek Askerler Partisi'nin ise 4 sandalye kazanacağı öngörüldü.

Bu tabloya göre seçim sonrası hiçbir grubun tek başına veya mevcut haliyle hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.

BAŞBAKANLIK YARIŞINDA EISENKOT ÖNDE

Ankette katılımcılara başbakanlık tercihi de soruldu. Sonuçlara göre İsraillilerin yüzde 48'i eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'u başbakan olarak görmek istediğini belirtirken, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 40 oldu.

Binyamin NetanyahuBaşbakanlıkHükümetİsrailSeçimDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    30 senedir ülkeyi yönetiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu - Son Dakika
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