Netflix 2024 Gelirlerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Netflix 2024 Gelirlerini Açıkladı

21.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netflix'in son çeyrek geliri %17,6 artışla 12,1 milyar dolara ulaştı; abone sayısı 325 milyona çıktı.

NEW Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 17,6 artışla yaklaşık 12,1 milyar dolar oldu.

Netflix, 2025'in son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artışla 12,1 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2024'ün aynı döneminde 10,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Netflix, bu performansın üyelik sayısı ve reklam gelirlerindeki artış ile fiyatların yükselmesinin etkisiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şirketin bu yılın ilk çeyreği için gelir beklentisi yaklaşık 12,2 milyar dolar olurken, 2025 yılı genelinde elde ettiği toplam gelir de 45,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Netflix'in net karı da geçen yılın son çeyreğinde yüzde 29,4 artarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şirketin 2024'ün aynı çeyreğindeki net karı 1,9 milyar dolardı.

Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 43 sentten 56 sente yükseldi.

325 milyon abone sayısına ulaşıldı

Netflix'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde 325 milyon ücretli üyelik sayısının geçildiği bildirildi.

Bu yıl dizi ve filmlerin çeşitliliği ile kalitesinin artırılması, ürün deneyiminin iyileştirilmesi ve reklamcılık faaliyetlerinin daha da büyütülmesine odaklanıldığı belirtilen açıklamada, Warner Bros.'un satın alınmasının tamamlanması için de çalışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sağlıklı büyümenin sürdürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, 2026 yılında 50,7 ila 51,7 milyar dolar arasında gelir öngörüldüğü, reklam gelirlerinin de yaklaşık iki katına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Netflix 2024 Gelirlerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 01:50:25. #7.11#
SON DAKİKA: Netflix 2024 Gelirlerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.