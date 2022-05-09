Netflix açıkladı: Friends severleri üzecek karar - Son Dakika
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Netflix açıkladı: Friends severleri üzecek karar

09.05.2022 16:26
Netflix açıkladı: Friends severleri üzecek karar

David Crane ile Marta Kaufmann tarafından yaratılan kült komedi dizisi Friends, Netflix Türkiye'den kalkıyor.

Tüm zamanların en sevilen sit-com dizilerinden Friends, 1 Nisan 2021 tarihinde Netflix Türkiye'ye eklenmişti. 1994'te yayınlanmaya başlayıp 2004'e kadar 10 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde devam eden komedi dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını konu alıyor.

Warner Bros. Television'a bağlı Bright/Kauffman/Crane Productions yapımı olan ve David Crane ile Marta Kaufmann ikilisinin tasarladığı dizi, başrol kadrosunda Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Langford Perry ve David Schwimmer'i ağırlıyor. Friends'in Netflix'ten kalkacağı duyuruldu.

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Netflix, Friends dizisini hangi platforma kaptırdı?

Netflix Türkiye abonelerine "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim göndermeye başladı. Friends dizisini kütüphaneden çıkaracağını duyurdu. İşin garip tarafı şu ki: ne zaman yayından kaldıracağını açıklamadı.

Netflix açıkladı: Friends severleri üzecek karar

Netflix, Friends'i 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlayabiliyordu. Ancak Warner Bros. Discovery'nin abonelik tabanlı dijital yayın platformu HBO Max'in Mayıs 2020'de hayata geçmesiyle kaldırmak zorunda kaldı. Dizi şu anda ABD'de HBO Max'te izlenebiliyor.

Ülkemizde ise BluTV'de ulaşılabilir durumdayken; önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak HBO Max Türkiye'de de yayınlanması bekleniyor. WarnerMedia, Ekim 2021'de yaptığı açıklamayla platformu, Avrupa'ya genişleme stratejisi kapsamında Türkiye'ye getireceğini duyurmuştu. Yayın tarihini ise henüz açıklamadı.

Netflix açıkladı: Friends severleri üzecek karar

Kaliforniya'daki Warner Bros stüdyolarında çekilen Friends dizisinin tüm sezonları ABD'de reyting sıralamasında ilk 10'a girerken; 6 Mayıs 2004'te yayınlanan son bölümü 52,5 milyon izleyiciyle televizyon tarihinin en çok izlenen final bölümlerinden biri oldu. Ayrıca Netflix'te de Top 10'a girmeyi başarmıştı.

Friends'e ek olarak iki film daha kalkıyor

Netflix Türkiye sadece Friends dizisini kaldırmıyor. 31 Mayıs'tan itibaren, Sherry Lansing tarafından yaratılan Ahlaksız Teklif ile Christopher Nolan imzalı Yıldızlar Arası filmleri artık platformda izlenemeyecek.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Warner Bros, Türkiye, Netflix, HBO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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