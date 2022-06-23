Netflix en popüler dizileri açıkladı! - Son Dakika
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Netflix en popüler dizileri açıkladı!

23.06.2022 09:42
Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 6-12 Mayıs arası en popüler yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, bu haftanın en popüler yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 13-19 Mayıs arası en çok izlenenleri paylaştı.

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Stranger Things 44102 milyon 260 bin2 Peaky Blinders: 6. sezon261 milyon 360 bin3First Kill: 1. sezon248 milyon 770 bin4Stranger Things 3438 milyon 900 bin5Stranger Things 2438 milyon 660 bin6Stranger Things535 milyon 880 bin7Keep Sweet: Pray and Obey227 milyon 640 bin8God's Favorite Idiot: 1. sezon122 milyon 480 bin9The Lincoln Lawyer: 1. sezon617 milyon 550 bin10Peaky Blinders: 1. sezon116 milyon 420 bin

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Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 102 milyon 260 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Bu dizinin ilk 3 sezonu da son 4 haftanın Top10 listesine girmeyi başardı. Hatta izlenme sayısı olarak günlük, haftalık ve genel toplamda Squid Game'i geçerek rekorunu kırmayı başardı.

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Listenin 2. sırasında ise 61 milyon 360 bin izlenme saatiyle Peaky Blinders'ın 6. sezonu yer alıyor. Bu dizinin de birçok yeni başlayanı olduğunu görüyoruz. Zira 1. sezonu da sıralamaya girmeyi başardı. 3. sırada ise 48 milyon 770 bin izlenme saati ile First Kill'in 1. sezonu bulunuyor. Buna ek olarak, The Lincoln Lawyer'ın da 6 haftadır Top10'e girmeyi başardığını belirtelim.

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Peaky Blinders, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix en popüler dizileri açıkladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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