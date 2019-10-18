Netflıx'in yeni filmi Marrıage Story'nin resmi fragmanı paylaşıldı

Filmin kadrosunda başrolleri paylaşan Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın yanı sıra Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta yer alıyor.
Yazar ve yönetmen: Noah Baumbach
Oyuncular: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Merritt Wever ve Azhy Robertson, with Wallace Shawn, Martha Kelly and Mark O'Brien.
Yapımcı: David Heyman ve Noah Baumbach
Yürütücü Yapımcı: Craig Shilowich
Görüntü yönetmeni: Robbie Ryan
Müzik: Randy Newman
Prodüksiyon tasarımı: Jade Healy
Edit: Jennifer Lame
Kostüm tasarımcısı: Mark Bridges