Netflix-Warner Bros. Anlaşması Senato'da Tartışıldı

04.02.2026 09:09
Netflix'in Warner Bros. satın almasının rekabeti etkileyeceği endişeleri, ABD Senatosu'nda gündeme geldi.

NEW Netflix ile Warner Bros. Discovery yöneticileri, geçen yıl aralık ayında vardığı Warner Bros.'un Netflix tarafından satın alınmasına yönelik anlaşmayı ABD Senatosu'nda savundu.

Senato Yargı Komitesinin Antitröst, Rekabet Politikası ve Tüketici Hakları Alt Komitesinde, Netflix'in Warner Bros.'u satın alma anlaşmasına yönelik oturum düzenlendi.

Alt Komite Başkanı Mike Lee, satın almanın şirketlerin doğrudan rekabet ettiği alanları ortadan kaldıracağını savunarak, pazarda iki büyük işverenin birleşmesinin iş gücü rekabetini de zayıflatabileceğini belirtti.

Bu anlaşmanın sinema salonları için de risk oluşturabileceğine değinen Senatör Lee, birleşmenin Netflix'in hakimiyetini daha da güçlendirerek yeni rakiplerin pazara girmesini zorlaştırabileceğini anlattı.

Senatör Cory Booker da Warner Bros'un herhangi bir rakibe satılmasının tüketiciler, televizyon ve film endüstrisi için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, bunun Netflix'in tüketiciler üzerinde daha fazla güç kazanması ve daha az alternatif yayın platformu bırakmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Netflix ile Warner Bros. Discovery anlaşmasının açıklanmasından birkaç gün sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu şirketlerin hisse ve tahvillerinden 2 milyon dolarlık alım gerçekleştirdiğini iddia eden Booker, herhangi bir senatör, meclis üyesi veya ABD Başkanı ya da yardımcısının içeriden bilgiye ve politikalar üzerinde etkiye sahip oldukları halde hisse senedi alıp satmasının "skandal" olduğunu söyledi.

Senatör Josh Hawley ise satın almanın ABD'de bu sektördeki istihdamın azalmasıyla sonuçlanabileceğini kaydetti.

Netflix'in "birçok Amerikalı ebeveynin değerlerini paylaşmadığını" öne süren Hawley, şirketin ABD hükümetinden dünyanın en büyük yayın platformu tekellerinden biri haline gelmesine izin vermesini istemesinden endişe duyduğunu kaydetti.

"Rekabeti etkilemeyecek" savunması

Netflix'in eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos ile Warner Bros. Discovery'nin Gelir ve Strateji Direktörü Bruce Campbell, senatörlerin "tekel" endişelerine yönelik sorularını yanıtladı.

Sarandos, Netflix ve Warner Bros'un birleşmesinin Amerikan eğlence sektörünü güçlendireceğini, tüketiciler için seçenekleri koruyacağını ve içerik üreticileri için fırsatlar yaratacağını belirtti.

"Tüketicilere daha az maliyetle daha fazla içerik sunacağız." diye konuşan Sarandos, anlaşmanın televizyon ve film sektöründeki rekabetçiliği değiştirmeyeceğini savundu.

Campbell da "Warner Bros." ve "Discovery Global" olarak iki ayrı şirkete ayrılma sürecinin devam ettiğini anlattı.

Tüketicilerin medya ve eğlence sektöründe rekabet eden düzinelerce seçenekle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Campbell, yayın seçeneklerinin bolluğunun tüketicilerin istedikleri içeriği bulmalarını daha zor hale getirdiğini öne sürdü.

Campbell, geçen yıl Paramount ve Netflix'ten gelenler de dahil olmak üzere çeşitli teklifler aldıklarını anımsatarak, Netflix'in teklifinin şirket için en iyi fırsat olduğuna karar verdiklerini vurguladı.

Geçen yıl sonunda anlaşma yapılmıştı

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bunun ardından, daha önce Warner Bros. Discovery'ye farklı tekliflerini ileten medya ve eğlence şirketi Paramount, yeni bir karşı teklif sunmuştu.

Netflix geçen ay, Warner Bros'u satın almasına yönelik mevcut anlaşmanın tamamının nakit bir işlem olacak şekilde revize edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
