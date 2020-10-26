NEÜ'de online satranç turnuvası - Son Dakika

NEÜ'de online satranç turnuvası

26.10.2020 15:24

- NEÜ'de online satranç turnuvası Necmettin Erbakan Üniversitesi online satranç turnuvası düzenledi.

- NEÜ'de online satranç turnuvası

KONYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi online satranç turnuvası düzenledi.

NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın organize ettiği, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği satranç turnuvasına bine yakın sporcu katıldı. Müsabakalar, sporcular ve Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliğinden hakemlerin farklı noktalardan video konferans yöntemiyle bağlantı kurmasıyla gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Büyükdede, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'de ilk olarak online dart turnuvası gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bugün yine Türkiye'de ilk defa bir üniversite, online satranç turnuvası düzenliyor. Turnuvaya başvuru sayısının bine yaklaşması bizleri sevindiren bir konu oldu. Üniversite olarak bu tür sosyal, sportif ve rekreatif faaliyetleri artırarak devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin vakitlerini daha verimli geçirmeleri için bu konularda çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilcisi Erdoğan Tozlu ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle NEÜ'nün böyle bir faaliyet gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını ve destek verdiklerini belirterek, "Bu turnuva, üniversite personeli ve öğrencilerinin katıldığı kapalı bir turnuva fakat satranç camiası için büyük katkılar sağlayacaktır. Böyle bir faaliyet Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriliyor ve pandeminin devam etmesi halinde federasyonumuzla görüşerek devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

NEÜ'de online satranç turnuvası
NEÜ'de online satranç turnuvası
NEÜ'de online satranç turnuvası
NEÜ'de online satranç turnuvası

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NEÜ'de online satranç turnuvası - Son Dakika Spor


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