Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 14:58

Munzur Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Programa katılanlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması Nevruz ile ilgili panel düzenlenmesi Kampüs meydanında Vali Özkan'ın katılımıyla vatandaşların örste demir dövüp yumurta tokuşturması Katılımcıların...

Munzur Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program

Programa katılanlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması

Nevruz ile ilgili panel düzenlenmesi

Kampüs meydanında Vali Özkan'ın katılımıyla vatandaşların örste demir dövüp yumurta tokuşturması

Katılımcıların etkinlikte davul zurna eşliğinde halay çekmesi TUNCELİ - Tunceli'de "Baharın müjdecisi" ve "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen 21 Mart Nevruz Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yılın ardından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Munzur Üniversitesi, İstiklal Marşı, Kampüs, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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