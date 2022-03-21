Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Munzur Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program

Programa katılanlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması

Nevruz ile ilgili panel düzenlenmesi

Kampüs meydanında Vali Özkan'ın katılımıyla vatandaşların örste demir dövüp yumurta tokuşturması

Katılımcıların etkinlikte davul zurna eşliğinde halay çekmesi TUNCELİ - Tunceli'de "Baharın müjdecisi" ve "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen 21 Mart Nevruz Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yılın ardından çeşitli etkinliklerle kutlandı.