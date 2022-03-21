Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Munzur Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program
Programa katılanlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması
Nevruz ile ilgili panel düzenlenmesi
Kampüs meydanında Vali Özkan'ın katılımıyla vatandaşların örste demir dövüp yumurta tokuşturması
Katılımcıların etkinlikte davul zurna eşliğinde halay çekmesi TUNCELİ - Tunceli'de "Baharın müjdecisi" ve "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen 21 Mart Nevruz Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yılın ardından çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kaynak: AA
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