Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Nevruz Bayramı, Tokat'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nevruz Bayramı, Tokat'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.





Tokat Valiliği ile Gaziosmanpaşa Üniversitesince Taşlıçiftlik kampüsünde düzenlenen nevruz kutlamalarında katılımcılara yemek ikram edildi, ardından nevruz ateşi yakıldı.



Protokol üyeleri ve öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu.





Programa Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile öğrenciler katıldı.

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