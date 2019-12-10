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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kazandığı tazminatla hamsi şöleninde konser düzenledi

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen "8. Geleneksel Mangalda Hamsi Şöleni"nde konser giderlerini mahkeme kararlarıyla kazandığı tazminatlarla karşıladığını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kazandığı tazminatla hamsi şöleninde konser düzenledi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen "8. Geleneksel Mangalda Hamsi Şöleni"nde konser giderlerini mahkeme kararlarıyla kazandığı tazminatlarla karşıladığını belirtti.

NEVÜ yerleşkesinde organize edilen şölende, mangalda pişirilen bir ton hamsi 10 bin öğrenciye ikram edildi.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile görevliler tarafından ekmek arasına konulan hamsilerin dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Etkinlik, NEVÜ Spor Salonu'nda şarkıcı Yusuf Güney'in konseri ile devam etti.


Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsi ikramına bir arkadaşının sponsor olduğunu, konser ve organizasyon giderlerinin ise mahkemelerden kazandığı tazminatlarla karşılandığını ifade etti.

Seçim öncesi sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısını artıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Arı, "Üniversite öğrencilerimize konser sözümüz vardı. Bunu kış günü bir hamsi festivali ile taçlandıralım dedik. Bu etkinlikteki 1 ton hamsiyi Samsun'daki bir arkadaşım gönderdi. Sanatçı ve organizasyon ücretini de belediyeden karşılayacaktık ama bir tazminat yetişti. Tazminatımızı aldık, festivalin organizasyon kısmını bu ücretle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

NEVÜ Rektörü Mazhar Bağlı ise organizasyona katkısından dolayı Belediye Başkanı Arı'ya teşekkür etti.

Hacı Bektaş, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:18 Kaynak: AA
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