Nevşehir Belediyesi Personel AŞ çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan işçiler için Hizmet-İş Sendikası ile belediye arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, imza törenine Belediye Başkanı Mehmet Savran, başkan yardımcıları, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kırşehir Şube Başkanı Hızır Güler, HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Muhammet Fatih Mutlu ve iş yeri sendika temsilcileri katıldı.

İmzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "2021 yılı hepimiz için zor geçti. Bu dönemde üyelerimizin mağdur olmaması için elimizden geleninin en iyisi yapmaya çalıştık, hala da çalışmaya devam ediyoruz. Nevşehir, Türkiye'nin vitrin şehirlerinden biri. Sözleşmemizi masada karşılıklı anlayış ile tamamlandık." dedi.

Başkan Savran ise imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.