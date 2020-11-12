Nevşehir Belediyespor: 0-0

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Selman Timur (xx), Ömer Akman (xx)MANİSASPOR: Abdülkadir (xx) - Yusuf (xx), Kaan (x) (Dk. 61 Bahtiyar xx), Çağrı (xx), Burak (xxx), Atakan (xx) (Dk. 90 Halil İbrahim), Uğur (x) (Dk. 76 Anıl x), Serhat (xx), Mehmet İncebacak (xxx) (Dk.

Son Dakika

Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü

91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor

Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor

Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek

Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı

Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı

Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti

Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı