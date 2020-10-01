Nevşehir Belediyespor'da Mert Korkmaz dönemi

Nevşehir Belediyespor'da Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz getirildi.

Misli.com TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu görevinden ayrılan Taner Öcal'ın ardından teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz'ı getirdi. Nevşehir'e gelerek kırmızı beyazlı yöneticilerle anlaşma sağlayan Korkmaz, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Malatyaspor ve Gaziantespor formalarını giyen eski milli futbolcu Mert Korkmaz'ın Nevşehir Belediyespor'da başarılı olacağına yürekten inandığını belirten Arı, Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı beyazlı kulübün en kısa sürede toparlanarak üst sıralardaki yerini alacağını söyleyen Arı, "Yıllardır 2'nci Lig özlemi çeken takımızın bu hedefine ulaşabilmesi için yönetim kurulumuz ve bizler elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Taraftarlarımızda her zaman bu takımın arkasında. Alacağımız galibiyetlerde Nevşehir Belediyespor ligde arzuladığı hedefine ulaşacaktır" dedi.