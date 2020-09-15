Nevşehir Belediyespor, eski futbolcusu Serdar Yazıcı ile anlaştı - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor, eski futbolcusu Serdar Yazıcı ile anlaştı

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor eski futbolcusu Muhammed Serdar Yazıcı ile yeniden anlaştı.

Nevşehir Belediyespor, eski futbolcusu Serdar Yazıcı ile anlaştı, System.String[]

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor eski futbolcusu Muhammed Serdar Yazıcı ile yeniden anlaştı.

2020-2021 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir 2018- 2019 futbol sezonunda kırmızı beyazlı formayı giyen stoper Muhammet Serdar Yazıcı ile anlaştı. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yeni sezonda güçlü bir ekip oluşturabilmek için transfer komitesinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhammed Serdar, Serdar Yazıcı, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, eski futbolcusu Serdar Yazıcı ile anlaştı - Son Dakika Spor

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