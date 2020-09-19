Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Başkan Arı, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır" dedi.

Gaziler Günü dolayısıyla Nevşehir Şehitliği'nde düzenlenen tören buradaki Atatürk Anıtına Nevşehir İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş'in çelenk sunması ile başladı.

Çelenk sunumunun ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstriklal Marşı'nı okudu.

Tören askerler tarafından saygı atışı yapılması ile son bulurken törene katılan protokol üyeleri ardından Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada şehit yakınları ve gaziler ile bir süre sohbet etti.

Bu arada Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından, 19 Eylül 1921' de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve Gazilik Unvanının verilişi nedeniyle kutlanan Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, Türk Milletinin tarihin altın sayfalarında onurlu ve dik duruşu ile tüm dünya milletlerine örnek oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Arı, canı ve kanı pahasına vatanı için şehadet mertebesine ulaşan ve bu uğurda gazi olanların her daim bir büyük onur ve şerefle hatırlanacağını dile getirdi.

Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca hiç bir ülkenin egemenliği altında yaşamayı ve teslimiyeti asla kabul etmeyen Büyük Türk Milleti, bağımsızlık aşkı ile canı ve kanı pahasına ülkesini korumuş ve kollamıştır. Bu şuurla asırlardır tarih sahnesinde şehit ve gaziler veren Türk Milleti, dün olduğu gibi bugünde aynı şuurla 30 yılı aşkın süredir terörle mücadelede ve son olarak ta 15 Temmuz gecesi bağımsızlığı, demokrasisi, cumhuriyeti ve vatanının bölünmez bütünlüğü için göğsünü tanklara, mermilere siper etmiş, şehit ve gaziler vererek devletine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için kahramanca mücadelesini sürdüren Türk Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız ve Emniyet mensuplarımız büyük bir görev anlayışı içerisinde, canını bile feda etmekten çekinmemektedir. Bu yüzden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu milletin temel varlık gücüdür. Onlar bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve milli birlik ve beraberliğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin asil sembolleridir. Onların fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman da hafızalarımızdan silinmeyecektir. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşına, Kore'den, Kıbrıs'a, Güneydoğu'dan 15 Temmuz Gecesine ülkemizde ve bölgemizde teröre karşı verilen mücadelelerde milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan çarpışan şehitlerimizi sonsuz rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." - NEVŞEHİR

19 Eylül Gaziler Günü, Rasim Arı, Nevşehir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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