Nevşehir'de 59 yıllık otel yıkıldı - Son Dakika

Nevşehir'de 59 yıllık otel yıkıldı
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 59 yıllık otel binası, çökme tehlikesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 59 yıllık otel binası, çökme tehlikesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait olan ve 10 yıldır kullanılmayan 110 odalı otelin çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı. Yıkım işlemi belediyeye ait iş makineleri tarafından yapıldı. Yıkım çalışmasıyla ilgili bilgi veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "31 Mart'tan sonra bu yolculuğa başlarken 'birçok noktada kararlı ve cesaretli olacağız' demiştik. Ürgüp'ümüzün yıllar yılı hizmetinde olan binamızın artık hem fiziksel hem de proje bazında yeterli olmadığını gördüğümüzde meclis üyelerimizin de ortaya koymuş oldukları irade ile yıkım kararını almıştık. Daha iyi projelerle bundan sonraki süreçte de Ürgüp'e yakışanı yapma adına daha kararlıyız. Bu memlekete bundan sonra bizlerle beraber hak ettiği her türlü projede de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 06:15 Kaynak: DHA
Son Dakika Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış