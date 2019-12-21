Nevşehir'de aranan 26 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de aranan 26 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan 26 kişiden 7'si tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında yakalama kararı ile aranan 26 şahıs yakalandı.

Nevşehir'de aranan 26 kişiden 7'si tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında yakalama kararı ile aranan 26 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir'de 10, Acıgöl'de 1, Avanos'ta 1, Gülşehir'de 1, Kozaklı'da 3 ve Ürgüp ilçesinde 10 şüpheli olmak üzere 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19 şüpheli adli yükümlülüklerine yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı
Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı, polis ekipleri şaşkına döndü İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:36 Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi - Son Dakika Haber
18:22 BBP Genel Başkanı Destici: "Libya'ya asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz" - Son Dakika Haber
18:18 Libya mutabakatı TBMM'de kabul edildi - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı? - Son Dakika Haber
18:18 Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:41:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de aranan 26 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]