Nevşehir'de Balon Turları Havanın Etkisiyle İptal

Nevşehir ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle 5 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak.

Turistlerin peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemelerine imkan sunan balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni yılda aralıklarla sadece 4 gün yapılabildi.

8 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilemeyen uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle yarın da yapılamayacak.

Yetkililer, rüzgar ve yağışın etkisini kaybetmesi halinde balonların 14 Ocak'ta yeniden havalanabileceğini belirtti.

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.