Nevşehir'de bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalındı - Son Dakika

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Kimliği belirsiz kişiler, bir firmanın depo olarak kullandığı eski un fabrikasının duvarını yıkıp içeri girdi.

Depo kapısının anahtarını da kıran hırsızlar, 1300 kilogram çıplak bakır iletken ve yaklaşık 700 kilogram bakır kablo çaldı.

Hırsızlar 2 ton ağırlığındaki bakır ve bakır kabloyu araca yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızların içeri girmek için bir bölümünü yıktıkları duvarı tekrar örerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.