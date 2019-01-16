Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Eğitime Kar Tatili

Nevşehir'de Eğitime Kar Tatili

42 dakika önce

NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

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NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi. - Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Nevşehir, Güncel
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