Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 17 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'dan 17 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

58 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 17 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'dan 17 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 17 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelerin emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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