Nevşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu
Nevşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Nevşehir\'de Kaçak Kazı Operasyonu
23.01.2026 12:10
Nevşehir'de jandarma, izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Adli tahkikat başlatıldı.

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri Merkeze bağlı Özyayla köyünde bulunan bir ikamette izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla O.B.'nin ikametine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda O.B.'ye ait taşınmaz içerisinde O.B., C.U., C.B., E.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde kazı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen 3 adet kürek, 2 adet çapa, 1 adet kazma ve 1 adet teneke olmak üzere toplam 7 adet kazı malzemesi ile 2 adet aydınlatma malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında, cumhuriyet savcısının talimatları ile adli tahkikat başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

12:48
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
