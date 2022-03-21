Nevşehir'de kapalı yol yok - Son Dakika
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Nevşehir'de kapalı yol yok

21.03.2022 18:07
Nevşehir'de kapalı yol yok

Nevşehir İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre Nevşehir'de kapalı köy yolu bulunmuyor.

Nevşehir İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre Nevşehir'de kapalı köy yolu bulunmuyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri gün boyu çalışmalarına devam etti. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, özellikle Merkez ilçeye Bağlı Uçhisar, Göreme, Çardak yolu ve Cezaevi Yolunda don ve gizli buzlanma olayına karşı önlem alarak karla mücadeleye aralıksız devam etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kapalı yol yok
Nevşehir'de kapalı yol yok

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Nevşehir, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kapalı yol yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de kapalı yol yok - Son Dakika
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