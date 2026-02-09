Nevşehir\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Y'nin (20) kullandığı 50 AEM 179 plakalı motosiklet, Göreme- Uçhisar kara yolunda devrilerek savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
