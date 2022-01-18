Nevşehir'de ponza madeni ile ilgili istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğinde, "Ponza madeninin mevcut durumu ve geleceği" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Nevşehir Valiliği Toplantı Salonunda Vali İnci Sezer Becel başkanlığındaki toplantıda, sünger taşı olarak da bilinen hafif kayaç ponza madeni ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

NEVÜ öğretim görevlisi Dr. Bilgin Yazlık, ponza rezervlerinin dünyada ve Türkiye'deki dağılımı, üretim hacmi, Nevşehir'in ponza madeni açısından taşıdığı potansiyel ile ilgili sunum yaptı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de madenin kent ve ülke ekonomisi için katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde enstitü kurmayı planladıklarını belirtti.

Toplantıya, rektör yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, ponza sektörü ile ilgili kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.