Nevşehir'deki Genç Kız Toprağa Verildi

05.02.2026 14:18
19 yaşındaki Sümeyye Satılmış, kaybolduktan sonra cansız bedeni bulundu, cenazesi kaldırıldı.

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan ve yapılan aramalarda cansız bedeni bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış geçtiğimiz salı günü 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresindeyken yakınları ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından genç kızdan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ı bulmak için gece saatlerinde başlatılan geniş çaplı arama sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler bölgede hem yaya hem de dron destekli arama yaptı. Ayrıca çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyen ekipler, kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği görüntüye ulaştı. Bölgede çalışmalarını sıklaştıran ekipler, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Satılmış'ın yüksekten kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

Son yolculuğuna uğurlandı

Sümeyye Satılmış'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından merkeze bağlı Güvercinlik Köyü'ne getirildi. Merhume Satılmış'ın cenazesi, mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Namaza, Satılmış'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

