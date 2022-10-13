Nevşehir gündem haberleri: Nevşehir Valisi Becel, kadınlarla kabak çekirdeği ayıkladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, çekirdeklik kabak hasadı yapılan tarlayı inceledi, çalışan kadınların kabağın içinden çekirdek çıkarmalarına yardım etti.

Becel, Kaymaklı beldesinde, Nevşehir'in coğrafi işaret tescilli ürünlerden çekirdeklik kabak hasadı yapılan bir tarladaki incelemesinde çiftçilerle sohbet etti.

Hasat edilen kabakları kırarak içindeki çekirdekleri el işçiliği ile çıkaran kadınlarla bir araya gelen Becel, beraberindekilerle çalışmaya destek verdi.

Becel, gazetecilere, kabak çekirdeği üretiminin bölge tarımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Hasadın bereketli geçmesini dileyen Becel, "Kabak çekirdeği alanında biz Türkiye'deki tüketimin yüzde 31'ini karşılıyoruz. 20 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Geleceğin dünyasında gıdanın daha ön plana çıkacağını hepimiz biliyoruz. İlimizde, alternatif tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımız devam ediyor. Üretim yapan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.