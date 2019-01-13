Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in Unutulmaz Lezzetleri Yemek Yarışması Düzenlendi

Nevşehir'in Unutulmaz Lezzetleri Yemek Yarışması Düzenlendi

1 saat önce

Nevşehir'de bir alışveriş merkezinde unutulmaz lezzetler yemek yarışması düzenlendi.

Nevşehir'in Unutulmaz Lezzetleri Yemek Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Nevşehir'de bir alışveriş merkezinde unutulmaz lezzetler yemek yarışması düzenlendi.

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sanatçı Kürşat'ın sunumuyla Nevşehir'in unutulmaz lezzetleri yemek yarışması yapıldı. 14 yarışmacının katıldığı yemek yarışmasının jürisi ise Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar Bölümü öğretim görevlileri Melih İçigen ve Cem Aydoğdu ile Crowne Plaza Executive Chef Salih Şahin yaptı.

Nissara AVM'de sanatçı Kürşat'ın sunumuyla yarışmayı izleyen vatandaşların da oldukça keyifli dakikalar yaşaması dikkatlerden kaçmazken sanatçı Kürşat son albümünde yer alan "Yav he he" şarkısıyla vatandaşları coşturdu.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler sonrasında ise yarışmanın birinciliğini Elif Yılmaz, ikinciliği Ayşe Menekşe ve üçüncülüğü ise Yeter Atar elde etti. Yarışmada dereceye girenlere Nissara AVM tarafından çeşitli ödüller verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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