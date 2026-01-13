Nevşehir Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Nevşehir Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Nevşehir Valisi \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
13.01.2026 10:17
Vali Fidan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fidan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Fidan, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Heryerde", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğraflarına oy veren Fidan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

AA çalışanlarına başarı dileyen Fidan, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın tarihiyle milletimizin ve kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir biçimde bilgilendirilmesi yönünde başarılı çalışmalar yürütmektedir. Bir anlamda milletimizin sesi, vicdanı ve hafızası misyonunu da başarıyla yerine getirmektedir. Bu yıl da geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri'nde tercihte zorlandığımız, o ana şahitlik eden, tarihe not düşen karelerle karşılaştık. Özellikle ulusal ve uluslararası alanda yıl içinde meydana gelen önemli olayların, etkili, vurgulu ve vicdanlara dokunan bir şekilde kamuoyuna sunulmasına vesile olduğunu görüyoruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Nevşehir Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Nevşehir Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
